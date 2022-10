Concurso para alunos do ensino profissional só resultou em 874 matrículas no Superior

Joana Amorim Hoje às 08:07 Facebook

Consórcios com 874 matriculados na 1.ª fase. Procura subiu 51%, mas número de não colocados disparou. Defendido ajuste da oferta, divulgação do concurso e análise a esta via de acesso.

Pelo terceiro ano consecutivo, o concurso especial de acesso ao Superior para diplomados das vias profissionalizantes deixou quase dois terços das vagas por ocupar. Isto num ano que o número de candidatos subiu 51%. E em que o número de não colocados disparou, respondendo por 69% das candidaturas admitidas a exame. A Comissão Nacional de Acesso (CNAES) defende uma maior divulgação do concurso, um reajustamento da oferta e uma análise à experiência destes anos. Quando todos reconhecem que a única forma de aumentar o número de inscritos no Superior é através dos cursos profissionais. Sabendo-se que apenas 18% dos diplomados prosseguem estudos.