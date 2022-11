Concurso para formar médicos especialistas com recorde de vagas desertas

Inês Schreck Hoje às 18:42 Facebook

O processo de escolhas para o Internato Médico 2022 terminou esta segunda-feira, com dois recordes: foram preenchidas 1883 vagas, mas 161 ficaram por ocupar, das quais 71 são de Medicina Geral e Familiar. Para o bastonário da Ordem dos Médicos, há evidente "desinteresse" dos jovens médicos pela formação especializada no Serviço Nacional de Saúde e "um sinal vermelhíssimo" à atuação do Ministério e do Governo.

Esta segunda-feira, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) informou, em comunicado, que o processo de escolhas para o Internato Médico 2022 - o período de formação necessário para os médicos obterem a especialidade - terminou com 1883 vagas ocupadas, "o maior número de sempre".

O comunicado não adianta, porém, quantas vagas a mais foram ocupadas relativamente ao ano anterior, nem quantas ficaram por preencher.