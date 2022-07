Concurso para liderar o INEM atrai poucos candidatos

O concurso público para o cargo de presidente do Conselho Diretivo do INEM vai ser repetido porque o número de candidatos com requisitos para passar à segunda fase não foi atingido. Não é a primeira vez que concursos para cargos de topo na administração pública, nomeadamente na Saúde, têm de ser repetidos porque são poucos os interessados com as competências mínimas.

A falta de atratividade do SNS estará a "alastrar" aos cargos de dirigentes superiores? Há quem tema que sim.

O aviso para a repetição do procedimento, lançado em abril, foi publicado ontem em Diário da República. O atual presidente do INEM, Luís Meira, confirmou ao JN que se candidatou e que irá fazê-lo novamente. Quanto às razões para a repetição do concurso, disse não ter recebido qualquer justificação.