Concurso para médicos no Algarve sem candidatos

Ainda nenhum médico se candidatou a trabalhar no Algarve durante o verão. A Administração Regional de Saúde (ARS) paga alojamento, ajudas de custo e deslocações, mas as 60 vagas abertas até final de setembro continuam por preencher.

A ausência de candidatos, frequente nos últimos concursos, não surpreendeu o Sindicato Independente dos Médicos (SIM). O secretário-geral do SIM acusa o Governo de "utilizar os médicos como objetos de propaganda" e garante que não aceitam ir para o Algarve porque "não são bem tratados".

Para Roque da Cunha, este reforço de verão "é um modelo que não funcionou o ano passado, em que apenas dois médicos se candidataram, nem há dois anos, que ficou deserto". A única forma de atrair médicos, defende, é "criar condições de trabalho, de apoio à progressão da carreira e trabalhar de forma organizada, o que não tem acontecido na região onde há uma carência extrema de especialistas".

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, lembra que os profissionais "estão exaustos" devido ao "muito trabalho" que têm tido nos últimos meses.

O presidente da ARS garante que "não haverá cuidados de saúde por prestar por falta de médicos". As escalas, refere, "estão todas asseguradas devido ao recurso à prestação de serviços em termos individuais e em termos de empresas, algo que acontece durante todo o ano".

O concurso foi aberto no início de junho e termina a 30 de setembro. Prevê "o pagamento de ajudas de custo e de eventuais despesas de transporte" e a "oferta de alojamento gratuito temporário para os profissionais selecionados, de acordo com as disponibilidades locais".