Concurso para nova ponte do metro no Douro avança em 2021

Matos Fernandes garante que a mobilidade terá a fatia de leão do investimento público no período pós-covid. Porto recebe amanhã conferência sobre ação climática com os olhos na presidência da UE.

O Ministério do Ambiente traz amanhã ao Porto o debate sobre a ação climática, que deixará clara a prioridade política de Portugal, a poucos meses de assumir a presidência da União Europeia. Em entrevista ao JN, o ministro Matos Fernandes fala dos investimentos sustentáveis para a recuperação económica no pós-covid.

O Governo traz amanhã ao Porto vários ministros para discutir a ação climática. É um tema decisivo para a recuperação económica pós-pandemia?