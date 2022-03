Concurso para técnicos do INEM com dois terços das vagas por preencher

Concurso para recrutar 178 técnicos acaba com 54 aprovados. Entradas não cobrem as saídas, deixando ambulâncias e motos de emergência paradas.

O último concurso para recrutar técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) para as ambulâncias e centrais do INEM terminou com apenas 30% das 178 vagas preenchidas. A capacidade de captação de recursos humanos do instituto está em mínimos históricos e as entradas não chegam para cobrir as saídas. Ou seja, as ambulâncias vão continuar a parar por falta de equipas. O INEM adiantou ao JN que vai abrir "em breve" um novo concurso para 125 TEPH.

Desta vez, para evitar mais desistências, o instituto permitiu aos candidatos aprovados escolherem a região onde querem trabalhar, o que está a gerar mal-estar entre os técnicos deslocados há vários anos que viam neste procedimento uma oportunidade para regressarem às zonas de residência.