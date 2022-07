Concursos especiais de acesso ao Ensino Superior até 26 de agosto

A primeira fase de candidaturas para os estudantes que concluíram o Secundário através de cursos artísticos especializados ou de dupla certificação abriu este domingo, dia 17, e irá decorrer até 26 de agosto.

O despacho com o calendário dos concursos especiais de acesso foi publicado esta segunda-feira em "Diário da República". As colocações destes estudantes, decorrentes da primeira fase de candidaturas, serão divulgadas no dia 12 de setembro. A segunda fase do concurso realiza-se entre 30 de setembro e 4 de outubro, sendo os resultados divulgados a 17 de outubro.

A candidatura para este concurso especial, aberto para estudantes que concluíram o Secundário através de cursos artísticos especializados, profissionais, de Educação e Formação (CEF) e de Aprendizagem (lecionados no Instituto de Emprego e Formação Profissional) tem de ser feita em termos nacionais através do site da Direção Geral do Ensino Superior mas são avaliadas pelas instituições que podem pedir provas para escolher e colocar os estudantes.

Em 2020, recorde-se, face ao número recorde de candidatos ao concurso nacional de acesso, o Governo reforçou o regime geral com vagas não ocupadas nos concursos especiais.

As vagas que serão disponibilizadas pelas instituições para o próximo ano letivo devem ser divulgadas no próximo fim de semana. A primeira fase do concurso nacional de acesso vai decorrer entre 25 de julho e 8 de agosto.