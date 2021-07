Concursos para alunos do profissional com menos procura

Joana Amorim Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Consórcios com 2061 candidatos às provas de acesso ao Ensino Superior. Menos 9,3% face a 2020.

Os três consórcios regionais constituídos por 14 institutos politécnicos, cinco universidades e duas escolas superiores receberam apenas 2061 candidaturas às provas de ingresso do concurso especial, criado no ano passado, para diplomados das vias profissionalizantes e cursos artísticos especializados. São menos 9,3% face ao último ano letivo. E uma surpresa para as instituições.

"É um bocadinho incompreensível o porquê da diminuição das candidaturas", diz, ao JN, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), que está ainda a apurar as razões desta quebra. Mesmo assim, explica, no final podem vir a registar mais matriculados do que no ano letivo passado.