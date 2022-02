Condenações de médicos cresceram 219% desde 2019

Inês Schreck Hoje às 08:24 Facebook

Conselhos disciplinares da Ordem aplicaram cinco penas de expulsão. Casos abertos contra clínicos bateram recorde.

No ano passado, os processos contra médicos aumentaram e as condenações por violação do Código Deontológico dispararam comparativamente com o período pré-pandemia. Cinco clínicos foram expulsos da profissão, um número também inédito. A maior atividade do Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos (OM), que despachou cerca de 1400 casos antigos em dois anos, poderá explicar parte dos resultados.

O número de médicos condenados disciplinarmente cresceu 27% em 2021 face ao ano anterior, mas comparativamente com 2019 o aumento foi de 219%. Em 2020, houve 121 condenações, que resultaram em 38 advertências, 58 censuras, 17 suspensões e cinco expulsões, segundo dados cedidos ao JN pela OM.