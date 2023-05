Condomínios temem atrasos e dívidas no pagamento de quotas

Rita Neves Costa Hoje às 10:51 Facebook

Associações notam "ligeiro aumento" nas quantias por saldar, mas admitem que problema não é geral.

As associações das empresas de gestão de condomínios estão preocupadas com o possível aumento dos atrasos no pagamento das quotas. Em alguns casos, teme-se que o valor se transforme em dívida. Apesar de se "notar um ligeiro aumento" das quantias por saldar, a situação não é generalizada, mas pode agravar-se. Os motivos são a inflação e as dificuldades das famílias em fazer face às despesas, dizem os representantes do setor.

"As prestações das famílias são muitas e, por vezes, a quota de condomínio é a última coisa a pagar", explica Vítor Amaral, presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC) ao JN. Mesmo que seja um valor baixo face a outros gastos, o "incumprimento [no pagamento das quotas] não tem consequências imediatas", como aconteceria se não se pagasse a fatura da luz, diz.