Condução com álcool no topo da preocupação do Governo

O aumento do número de condutores apanhados com álcool este ano "é uma das questões que mais preocupa" o Governo e que exige trabalho, afirmou, este domingo, a secretária de Estado da Proteção Civil. O presidente da República defende o reforço da prevenção rodoviária.

"Temos efetivamente uma preocupação com as infrações que são detetadas relativamente à condução sob o efeito do álcool", disse Patrícia Gaspar, à margem da cerimónia para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. É "o único indicador que, este ano, não está, efetivamente, a decrescer e, portanto, é um sinal e uma demonstração clara que é uma das áreas em que nós temos que trabalhar bastante", notou.

Segundo o último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de janeiro a julho, houve "um aumento expressivo" de condutores com excesso de álcool, em relação a igual período de 2021. As infrações subiram 60% e as detenções quase 77%. A condução sob efeito de álcool foi a única infração a aumentar nos primeiros sete meses do ano.

Evitar reincidências

Também o presidente da República defendeu a "absoluta necessidade de reforçar a prevenção rodoviária" e "a consciência cívica nacional", a propósito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada 2022.

Recordando as mais de 250 vidas perdidas e os quase 1400 feridos graves, só nos primeiros sete meses do ano, Marcelo Rebelo de Sousa classificou como preocupante "o aumento da criminalidade rodoviária, sobretudo devido à condução sob o efeito do álcool", considerando "ser essencial melhorar as metodologias de investigação e a aplicação da lei rodoviária, para assim evitar reincidências e repetidas tragédias".