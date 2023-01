Condução sob o efeito de álcool cresce e lidera detenções

Mais de 12 condutores mil foram detidos nos primeiros nove meses do ano passado devido ao álcool. A Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR) regista um "aumento expressivo".

A condução sob o efeito do álcool mantém-se como um dos problemas mais evidentes da sinistralidade rodoviária. Nos primeiros nove meses do ano passado, 12 831 pessoas foram detidas por estarem a conduzir alcoolizadas. É um aumento de 55,9% face a igual período de 2021 (8231). A conclusão é do último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que aponta para uma diminuição dos principais indicadores de sinistralidade, quando comparada com o ano referência de 2019.

No total de detenções relativas à criminalidade rodoviária, a condução sob o efeito de álcool representou mais de metade (55%), seguido da falta de habilitação legal para conduzir (33,6%). No entanto, houve menos 285 pessoas detidas por não ter um título de condução, por o documento ter sido cassado ou estar expirado. Entre os vários tipos de infrações registadas nas estradas entre janeiro e setembro do ano passado, não necessariamente envolvendo detenções, apenas a velocidade e o álcool aumentaram, 5,7% e 42,3%, respetivamente, revela a ANSR. Todas as outras transgressões diminuíram, como o uso do telemóvel ou a falta de um seguro automóvel.