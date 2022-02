Condução sob o efeito do álcool mais do que duplica em janeiro

Média de detenções chega às 468 nos últimos quatro anos. PSP alerta para aumento da gravidade dos sinistros.

No primeiro mês do ano, a Polícia de Segurança Pública (PSP) contabilizou 666 crimes de condução com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,2 g/l. Comparativamente a janeiro de 2021 (276 crimes), houve um aumento de 141% deste tipo de criminalidade rodoviária. Ou seja, o valor mais do que duplicou. Os dados provisórios mostram que, durante o ano de 2021, na área da PSP, seis mil pessoas foram apanhadas a conduzir alcoolizadas na estrada.

Nos últimos quatro anos (2018 a 2021), no mês de janeiro, "a média de detenções por condução sob o efeito do álcool é de 468", precisou fonte da PSP ao JN. O que significa que "o número de detenções (...) no mês de janeiro do presente ano é também significativamente superior à média".