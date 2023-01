Confagri preocupada com demissão na Agricultura pede estabilidade

JN/Agências Hoje às 15:14 Facebook

A confederação das cooperativas agrícolas mostra-se preocupada com a demissão da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, defendendo que o setor precisa de estabilidade.

"O país foi ontem [quinta-feira], ao final da tarde, confrontado com a demissão da recém-empossada secretária de Estado da Agricultura, facto que mereceu ampla divulgação na comunicação social e séria instabilidade no setor agrícola", notou, em resposta à Lusa, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri).

A confederação disse estar profundamente preocupada com este caso, aguardando que a situação seja "ultrapassada rapidamente", processo que espera que decorra com "serenidade e responsabilidade".

A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou na quinta-feira a sua demissão, um dia após a tomada de posse, por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, um dia após a tomada de posse.

"O setor agrícola precisa de estabilidade, num momento em que se inicia a aplicação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) e em que é necessário operacionalizar os diferentes instrumentos de aplicação, pelo que a Confagri exige uma ação política para se ultrapassar a situação", refere a nota.

O Ministério da Agricultura e da Alimentação garantiu, esta sexta-feira, que a ministra Maria do Céu Antunes desconhecia "qualquer envolvimento em processos judiciais" da secretária de Estado da Agricultura Carla Alves.