Confederação diz que empresas estão a "segurar inflação"

Erika Nunes Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A maioria das empresas portuguesas aumentou as vendas no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo pré-pandemia, em 2019, mas os custos operacionais cresceram 20% em abril face a janeiro deste ano.

Duas em cada três empresas consideram que os apoios públicos estão aquém do necessário e que o PRR não terá qualquer impacto na atividade. As conclusões do barómetro do ISCTE e da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) alertam que "as empresas estão a absorver custos e, quando deixarem de o fazer, a inflação será muito superior a 5,3%, com consequências para a economia".

"As empresas podem estar a vender mais, mas não se deve confundir vendas com resultados", alertou Armindo Monteiro, vice-presidente da CIP. "A CIP teme que, além de as empresas poderem não estar a ganhar mais, possam estar de facto a perder e isso não será inócuo para a economia. A prazo, terão de deixar de sacrificar as margens para não subir os preços e a inflação não será, de certeza, de apenas 5,3%", como calculado pelo INE no início deste mês, avisou.

Os resultados do barómetro do segundo trimestre ao tecido empresarial português revelam, ainda, que "não é o Estado que está a ajudar as empresas: são elas que estão a pagar o aumento dos custos da energia e das matérias-primas e a escudar os consumidores, a segurar o emprego e a manter a atividade económica". O Estado "parece estar a salvaguardar as suas receitas de IVA e ISP", mas deverá "corrigir os apoios às empresas antes que seja tarde de mais".