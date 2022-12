Confederação diz que pandemia afasta voluntários mais velhos

A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) apontou uma "quebra significativa" do número de voluntários mais velhos durante este ano, resultado que explica ter sido deixado pela pandemia da covid-19. No âmbito do Dia Internacional do Voluntário - que se assinala esta segunda-feira em todo o mundo - a confederação pede um maior interesse político, bem como a criação de uma agenda nacional para aumentar os níveis de participação em Portugal.

"Pelo diálogo que estabelecemos com as nossas 43 confederadas percecionamos que houve uma quebra significativa de voluntários numa faixa etária mais avançada. Está a ser difícil ultrapassarem os medos gerados pelo fácil contágio do novo coronavírus", avançou, ao JN, Eugénio Fonseca. Segundo o presidente da CPV, "os setores mais afetados estão a ser os da área da ação social, da prestação dos cuidados de saúde e das diferentes atividades de cultura recreio, e desporto, dinamizados pelas inúmeras coletividades espalhadas pelo país".

Neste Dia Internacional do Voluntário - que, por determinação da Organização das Nações Unidas (ONU) se assinala a 5 de dezembro, - o presidente da confederação defendeu ser "fundamental que todas as forças políticas, o Governo, os Municípios e Juntas de Freguesia coloquem o voluntariado como parte integrante nas suas agendas políticas e de governo". Eugénio Fonseca lamentou o desinteresse das forças políticas pelo voluntariado e a existência "por parte de um ou outro partido" de alguma "suspeição desonrosa por esta área".

PUB

Além de ter referido um maior interesse político, o presidente da CPV dirigiu-se também aos cidadãos: "Não deixo de afirmar que ao Estado compete criar condições para a promoção e operacionalização do voluntariado, mas que a responsabilidade pela sua organização e gestão é, exclusiva, da sociedade civil". Apelou, por isso, à necessidade da criação de uma Agenda Nacional para o Voluntariado, com o apoio do Estado, para que Portugal possa alcançar níveis de participação nos quais "todos tenham lugar e sintam que são respeitados os seus direitos e que não podem alienar as suas responsabilidades cidadãs".

De acordo com o último Inquérito ao Trabalho Voluntário, do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2018 a taxa de voluntariado em Portugal foi de 7,8%. Nesse ano, 695 mil pessoas com 15 ou mais anos trabalharam voluntariamente 263,7 milhões de horas sem qualquer tipo de remuneração. As idades predominantes variavam entre os 15 e os 24 anos (11,3%), havendo poucos voluntários (4,6%) com mais de 64 anos.

Os dados mostraram também que o número de voluntários tem vindo a crescer com o nível de escolaridade. Há quatro anos 15,1% dos indivíduos ingressaram com o ensino superior. "Pelo crescimento de dinâmicas de mobilização em que vamos participando em escolas de vários graus de ensino, em Universidades e Institutos Superiores Politécnicos, estamos convencidos de que a tendência é para se manter esse aumento", defendeu Eugénio Fonseca. Já as pessoas em idade de vida ativa representavam, em 2018, 7,8% do voluntariado. "Há que fazer uma mobilização muito assertiva para que os cidadãos compreendam que não se pode guardar esta responsabilidade de cidadania participativa só para quando deixarem a vida ativa", advertiu o presidente da CPV.

A CPV irá celebrar este dia com um evento, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, a partir das 9:30 horas, na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, durante o qual será entregue o Troféu Português do Voluntariado nas categorias geral, jovem, sénior e carreira. Durante o dia, irão decorrer outras iniciativas em Lisboa, Setúbal, Loures e Guimarães.