Confederação do Turismo pede que Reino Unido volte atrás

A Confederação do Turismo de Portugal lamentou a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos "corredores de viagens internacionais", defendendo que é necessário reverter esta situação para minimizar os impactos no setor.

"É uma decisão que lamentamos imenso e que não compreendemos. Em maio, os britânicos consideravam Portugal um milagre e, desde maio, registamos menos internamentos e mortos [relacionados com a pandemia de covid-19] e os nossos serviços de saúde estão melhor apetrechados", afirmou o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), em declarações à Lusa.

Francisco Calheiros lembrou que, em Portugal, já foi lançado o selo de certificação "Clean and Safe" e, em paralelo, uma plataforma com o mesmo nome, que permite aos turistas classificarem os empreendimentos.

Para este responsável, que garantiu que a confederação está em permanente contacto com o Governo português, é importante começar já a trabalhar para que esta situação seja revertida. "Se as coisas não forem revertidas, o cenário vai ficar pior. Não vale a pena pintar de rosa o que é negro", vincou.

De acordo com a CTP, esta decisão vai assim afastar os britânicos de Portugal que, por exemplo, no Algarve, representam a maior parte dos turistas. "Se pensarmos numa família tipo britânica, eles não vão deixar de passar férias. Não viajam para Portugal, mas algum país vai lucrar com isso", notou.

O presidente da confederação do turismo referiu que a pandemia tem sido "desastrosa" para o setor, levando a quebras de 50% em março e a mais de 90% em abril.

Neste sentido, conforme acrescentou, a decisão do Reino Unido vem eliminar as perspetivas de recuperação em junho. "Não podemos baixar os braços. Temos que continuar a lutar para reverter isso o mais rápido possível", concluiu.

Portugal foi excluído dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que o Reino Unido vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso.