Conferência de líderes reúne-se na próxima quarta-feira para preparar nova legislatura

A conferência de líderes parlamentares vai reunir-se na quarta-feira na Assembleia da República para preparar a XIV legislatura, que deverá arrancar na penúltima semana de outubro.

A conferência de líderes, além da data do arranque da legislatura -- que está dependente da publicação do mapa oficial dos resultados eleitorais --, deverá também abordar o posicionamento no hemiciclo dos três novos partidos eleitos no passado domingo: Chega, Iniciativa Liberal e Livre.

O Livre já informou que vai solicitar ao próximo presidente da Assembleia da República uma "tolerância de tempo" relativamente às intervenções da deputada eleita Joacine Katar Moreira, que tem gaguez.

A data da primeira sessão parlamentar está dependente de vários prazos legais.

De acordo com a lei eleitoral para a Assembleia da República, o apuramento geral dos resultados da eleição em cada círculo eleitoral terá de estar concluído "até ao 10.º dia posterior à eleição".

Ou seja, até dia 16 de outubro, o apuramento geral dos resultados de todos os círculos eleitorais deverá estar terminado, incluindo os da emigração.

Posteriormente, e depois de ter recebido as atas de apuramento geral de todos os círculos eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) elabora e faz publicar em Diário da República um mapa oficial com o resultado das eleições.

Se os prazos forem semelhantes aos das duas últimas legislaturas, a primeira sessão plenária deverá decorrer na semana de 21 a 25 de outubro.

O local de acolhimento dos novos deputados será, como habitualmente, o Salão Nobre com quatro postos de atendimento, que funcionarão durante uma semana a contar do primeiro dia da legislatura.