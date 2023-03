Conferência Episcopal agradece ao Papa atenção ao pobres e luta contra os abusos sexuais

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) agradeceu ao Papa Francisco a "redobrada atenção" aos mais pobres e a constante luta contra os abusos sexuais na Igreja, numa nota que assinala os 10 anos do pontificado de Jorge Bergoglio.

No documento divulgado esta segunda-feira, além de agradecer ao Papa Francisco "a constante luta contra os abusos sexuais de menores e adultos vulneráveis na Igreja, convocando toda a Igreja para a tolerância zero", os bispos portugueses destacam o cuidado pelos "mais descartáveis", com as viagens apostólicas "sobretudo a países da periferia".

Agradece igualmente ao Papa Francisco o "empenho contínuo" pelo efetivo diálogo ecuménico e inter-religioso, o apelo e compromisso pela paz e justiça no mundo e todas as atitudes e gestos que a CEP considera conduzir a uma igreja "autenticamente inclusiva, aberta e 'em saída'".

PUB

Ao agradecer o magistério legado pelo Papa Francisco, a CEP destaca as primeiras palavras de Jorge Bergoglio após a sua eleição, sublinhando o desejo de, em conjunto com o povo, percorrer "um caminho de fraternidade, de amor, de confiança".

"Rezemos sempre uns pelos outros. Rezemos por todo o mundo, para que haja uma grande fraternidade", é outra das frases iniciais de Jorge Bergoglio como Papa destacadas pela CEP.

Ao saudar o ministério pastoral do Papa Francisco, a CEP agradece-lhe ainda a presença em Portugal, em 2017 - "como peregrino da paz no centenário das aparições em Fátima" -, e lembra que conta com a sua presença em agosto próximo para a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

"Rezamos pelo Papa Francisco, para que Deus continue a abençoá-lo com os seus dons e o fortaleça no serviço à comunhão e missão da Igreja", acrescenta.

O pontificado do Papa Francisco está fortemente marcado, desde 24 de fevereiro de 2022, pela guerra a Ucrânia, com o pontífice a desdobrar-se em declarações a pedir a paz para o território.

Ao longo de mais de um ano, muitas foram as intervenções públicas que fez em defesa do fim de um conflito iniciado com a invasão do território ucraniano por parte da Rússia, que considerou "repugnante" e um "massacre sem sentido".

Logo no dia seguinte à invasão, Francisco, num gesto inédito, deslocou-se à embaixada russa junto ao Vaticano para expressar a sua preocupação com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A par das reformas na cúria e na renovação do colégio cardinalício, o Papa Francisco, o primeiro jesuíta a chegar ao topo da Igreja Católica, vê o seu pontificado marcado por mudanças significativas, entre as quais a escuta aos fiéis sobre o rumo que a Igreja deve prosseguir.