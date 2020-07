Conferência JN "Os Caminhos da Recuperação Económica em Portugal: Hipóteses a Norte"

JN Hoje às 09:00 Facebook

"Os Caminhos da Recuperação Económica em Portugal: Hipóteses a Norte" é o tema da conferência organizada pelo "Jornal de Notícias" e pela Câmara Municipal do Porto, que se realiza esta sexta-feira no Teatro Municipal Rivoli, partindo do presente para projetar a retoma pós-covid.

Programa da conferência:

9.15 horas

Receção dos convidados

9.45 horas

Sessão de abertura

Domingos de Andrade, diretor do JN

10 horas

A dimensão institucional: ativos e constrangimentos

Fernando Freire de Sousa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

11.30 horas

A dimensão territorial: contrastes e desafios da coesão

Presidentes ou representante das oito entidades intermunicipais do Norte

14.15 horas

A dimensão política: condicionantes e transformação

Três presidentes de Câmara discutem a perspetiva política

15.15 horas

A dimensão estratégica: lógicas económicas e sociedade

Guilherme Costa, economista, Luís Pedro Martins, da Turismo do Porto e Norte de Portugal, António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, Filipe Araújo, vereador da Inovação na Câmara do Porto, e António Ponte, diretor regional da Cultura

17.45 horas

Encerramento

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e Elisa Ferreira, comissária europeia

ACOMPANHE AQUI EM DIRETO