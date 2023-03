JN Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Comité de Acompanhamento UE- ACP e o Conselho Económico e Social (CES) vão estar no dia 16 de março, no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, nos Jardins do Palácio de Cristal no Porto, a debater as relações entre a União Europeia e os Países ACP (África, Caraíbas, Pacífico) na conferência "O futuro das relações UE-ACP: contributo da sociedade civil"

Com o pós Acordo de Cotonu, que visa contribuir para a erradicação da pobreza, apoiar o desenvolvimento económico, cultural e social sustentável dos países parceiros e facilitar a integração progressiva das suas economias na economia mundial o Comité de Acompanhamento da UE-ACP e o Conselho Económico e Social (CES), juntam se na conferência "O futuro das relações UE-ACP: contributo da sociedade civil".

O primeiro dia do encontro está marcado para o dia 16 de março e a conferência dá início com um discurso de boas-vindas do vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo.

PUB

A sessão de abertura conta também com a presença de grandes nomes, como o presidente do Comité Económico e Social Europeu, Christa Schweng, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social de Portugal, José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna de Portugal e Georges Rebelo Pinto Chikoti, secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caraíbas, e Pacífico (OEACP).

Domenico Rosa, Chefe da Unidade de Parcerias Estratégicas com África e na Direção-Geral de Parcerias Internacionais (INTRA) da Comissão Europeia irá apresentar o discurso de apresentação no âmbito do Acordo pós-Cotonu.

Na última parte da sessão, que se prevê acabar à 13h00, irão falar sobre o novo Acordo de Parceria OEACP-UE, Alessandro Bozzini, gestor de projetos sobre a participação das partes interessadas na Parceria OEACP-UE, Khalid Boudali, presidente do Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana (ECOSOCC), Ahmed Reda Chami, presidente do Conselho Económico, Social e Ambiental do Reino de Marrocos e da União dos Conselhos Económicos e Sociais de África (UCESA) e Dimitris Dimitriadis, presidente da Secção das Relações Externas do CESE.

O Comité de Acompanhamento UE-ACP, atualmente presidido pelo português Carlos Trindade, é composto por membros do Comité Económico e Social Europeu e representantes dos meios económicos e sociais dos países ACP.

A conferência realiza-se no âmbito da Reunião do Comité de Acompanhamento UE-ACP, a 16 e 17 de março no Porto.