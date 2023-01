Confiança e garantias de "união" à chegada dos candidatos à liderança da IL

Hoje às 11:01 Facebook

Os três candidatos à liderança da IL chegaram à convenção do partido, em Lisboa, revelando otimismo e garantindo que, aconteça o que acontecer na eleição deste domingo, os liberais continuarão "unidos". José Cardoso, um dos candidatos, irá apresentar uma proposta para haver segunda volta na votação, caso ninguém consiga mais de 50% à primeira. Os restantes, Rui Rocha e Carla Castro, estão disponíveis para essa solução.

"O objetivo é garantir que quem sai como presidente tenha mais condições, mais legitimidade. Uma segunda volta daria mais democraticidade e energia", defendeu José Cardoso, à chegada ao Centro de Congressos de Lisboa.

Questionado sobre se tal não seria mudar as regras a meio do jogo, o candidato lembrou que "a convenção é soberana", uma vez que, enquanto "órgão máximo do partido", tem "condições para mudar o regimento".

Rui Rocha, que tem o apoio de João Cotrim Figueiredo (o líder cessante) e da maioria da bancada parlamentar, não se opõe. "Se for preciso faremos 15 voltas, o que é preciso é transformar o país", afirmou, também à chegada. O candidato, que recebeu a primeira grande ovação do dia ao entrar na sala da convenção, disse estar "absolutamente confiante" na vitória.

"Tenho uma expectativa extraordinária, vamos ter uma convenção fantástica com grande debate de ideias. Estou absolutamente confiante, temos um enorme apoio, e vamos partir daqui para transformar Portugal", afirmou. Mal os trabalhos terminem, acredita que todos estarão "unidos para uma IL mais forte para combater a evidente degradação da governação socialista".

Para Carla Castro, independentemente de quem vença, importa garantir a "unificação do partido". A sua candidatura colocou, à entrada do centro de congressos, um cartaz a apelar a que todos os militantes se unam em prol do vencedor, seja ele quem for.

A deputada e candidata revelou estar com um grau de confiança "muito alto", mostrando também disponibilidade para "conversar sobre uma segunda volta". No entanto, afirmou: "Vim aqui para ganhar à primeira volta e é esse o espírito com que estamos".