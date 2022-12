"Confiança" no SNS levou a recusa de transferência

Alexandre tinha "cinco ou seis anos" quando foi referenciado pela médica de família para o Hospital de Braga. Na altura, recorda a mãe, Alexandre tinha "muitos casos de amigdalite", que "cada vez se agravavam mais". O menor acabou por ser proposto para cirurgia e a família, devido à lista de espera, recebeu dois vales para realizar o procedimento em hospitais privados.

Sheila Saraiva recusou um deles. O outro, quando lhe chegou às mãos, já Alexandre tinha sido chamado para uma consulta pré-operatória no Hospital de Braga. As "boas referências" que Sheila Saraiva tinha do serviço de otorrinolaringologia naquela unidade do Minho, aliada à "confiança" no Serviço Nacional de Saúde (SNS), ditaram a decisão.

"Nós somos uma família numerosa. Somos seis. Por vários motivos, já temos recorrido ao serviço de saúde público e privado, mas damos sempre preferência ao público. Sentimo-nos muito mais confiantes no serviço público. Também tinha boas referências da especialidade de otorrino do Hospital de Braga. Por isso, preferimos aguardar", contou Sheila Saraiva ao JN.