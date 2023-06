Confinamentos levaram mamíferos selvagens a aproximar-se das estradas

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Os confinamentos impostos durante a pandemia de covid-19 levaram os mamíferos selvagens - como veados, ursos ou elefantes - a aproximar-se mais dos focos de atividade humana por todo o mundo. Segundo um estudo publicado na revista "Science", e no qual participou um investigador da Universidade do Porto, os animais percorreram distâncias "até 73% mais longas" em 2020 do que em 2019, tendo também passado a estar, em média, 36% mais perto das estradas do que no pré-pandemia.

"A existência de menos pessoas no exterior durante os confinamentos rigorosos deu oportunidade aos animais para explorarem novas áreas", refere, em comunicado, o ​​​​​​​Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (BIOPOLIS-CIBIO) da Universidade do Porto.

O estudo, coordenado por Marlee Tucker, da Universidade de Radboud, nos Países Baixos, recolheu dados sobre os movimentos "de 43 espécies diferentes de mamíferos terrestres de todo o mundo", monitorizados por GPS. Ao todo, foram acompanhados mais de 2300 animais, "desde elefantes e girafas a ursos e veados", lê-se no comunicado.

PUB

Os comportamentos foram observados entre janeiro e maio de 2020, altura em que, devido aos confinamentos, a rotina humana tinha mudado "drasticamente". Os resultados foram depois comparados com os do período homólogo de 2019.

"Durante os confinamentos com mais restrições, os animais percorreram distâncias até 73% mais longas num período de 10 dias do que no ano anterior", refere a nota, que acrescenta que estes mamíferos se encontravam, em média, 36% mais perto das estradas" do que em 2019.

"Isto deve-se, provavelmente, ao facto de essas estradas estarem menos movimentadas durante os confinamentos rigorosos", refere Marlee Tucker, citada no comunicado.

"Animais respondem rapidamente às alterações humanas", diz cientista português

A ideia do estudo surgiu pelo facto de, no início dos confinamentos, terem aparecido "muitos relatos, nos meios de comunicação social, de que a natureza estava a recuperar". O comunicado dá o exemplo de uma notícia da época, que informava que, no Chile, muitos pumas "estavam a vaguear pelas ruas de Santiago", a capital do país.

Perante essas situações, os cientistas questionaram-se se o reino animal estava, de facto, a alterar comportamentos ou se, pelo contrário, "as pessoas estavam simplesmente a prestar mais atenção a tudo durante o período que estavam em casa". Os resultados vieram provar que houve mesmo mudança de padrões na vida dos mamíferos.

João Paulo Silva, o investigador da Universidade do Porto envolvido no estudo, considera que as restrições impulsionadas pela covid-19 representaram "uma oportunidade única para, à escala global, avaliar o efeito quotidiano que as atividades humanas têm no comportamento espacial dos mamíferos".

"A nossa investigação demonstrou que os animais respondem rapidamente às alterações da atividade humana, ocupando áreas que habitualmente são mais perturbadas", refere o cientista português.

Marlee Tucker afirma que os resultados dão "esperança para o futuro": se o ser humano fizer "alguns ajustamentos" ao seu comportamento, poderá gerar "um efeito positivo" na vida dos animais selvagens.