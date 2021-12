Congresso de união mas com ex-rivais de Rui Rio à espreita

Hermana Cruz Hoje às 09:41 Facebook

Num congresso em que pretende colocar um ponto final nas divisões internas, em torno do objetivo maior de reconquista do poder, Rui Rio não contará com a oposição de Paulo Rangel, que não vai apresentar nem apoiar qualquer lista. Mas há antigos adversários à "espreita", com Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz a posicionarem-se com listas ao Conselho Nacional, onde o líder do PSD tem estado em minoria. Para inverter essa situação, Rui Rio aposta no "histórico" Pedro Roseta.

Para o vice-presidente do PSD, David Justino, havendo já "um líder eleito e legitimado" em diretas "uma parte está resolvida". "Podemos pôr o PSD a lutar pelo seu objetivo que é ganhar as próximas eleições. Acho que não há nenhum social-democrata que não o queira fazer", considera, convicto de que Rui Rio conseguirá no conclave que hoje começa em Santa Maria da Feira a união necessária para não partir fragilizado para o combate com António Costa.

rangel na luta pela vitória