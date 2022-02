Congresso do CDS-PP será nos dias 2 e 3 de abril

Hermana Cruz Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Afinal, o congresso eletivo do CDS-PP não deverá realizar-se nos dias 9 e 10 de abril, conforme chegou a ser anunciado. Segundo apurou o JN, a Direção vai propor antes os dias 2 e 3 de abril. Falta ainda acertar o local.

Uma semana antes do que chegou a ser anunciado. O congresso eletivo do CDS-PP não se vai realizar nos dias 9 e 10 de abril, conforme chegou a ser anunciado.

Segundo apurou o JN, a proposta que a Direção de Francisco Rodrigues dos Santos vai levar ao Conselho Nacional desta sexta-feira é no sentido de que a reunião-magna dos centristas ocorra antes nos dias 2 e 3 de abril. O local ainda não está acertado.

Recorde-se que Francisco Rodrigues dos Santos anunciou a sua demissão da liderança do CDS-PP logo na noite das legislativas que ditaram a saída do partido do Parlamento. Também já é certo que não se recandidata ao cargo que ocupou por dois anos, após a saída de Assunção Cristas.

Para já, apenas há um candidato na corrida: eurodeputado Nuno Melo, que já pretendia concorrer no congresso que chegou a estar marcado para 27 e 28 de novembro, em Lamego, mas que acabou por ser suspenso por Francisco Rodrigues dos Santos.