Congresso do Livre marcado para 4 e 5 de setembro em Leiria

O Livre agendou o seu X Congresso para os dias 4 e 5 de setembro, em Leiria, onde vai ser discutido o programa para as eleições autárquicas sob o mote "Por um poder local igualitário, democrático, ecológico".

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o Livre indica que vai reunir o seu congresso no primeiro fim de semana de setembro, no Mercado de Sant'ana, em Leiria, cidade escolhida "por ser sede do município em que o Livre aposta na candidatura de Filipe Honório, membro da direção do partido".

"Neste Congresso, o Livre irá discutir os pontos principais do seu programa autárquico, a luta por um poder local mais igualitário, mais ecológico e mais democrático e irá apresentar os seus candidatos às várias autarquias do país", refere também.

Para as autárquicas de dia 26 de setembro, o Livre apresentou candidatos próprios a Braga, Porto, Leiria, Figueira de Castelo Rodrigo, Sintra, Peniche, Barreiro, Funchal e Vila Nova de Gaia e integra coligações em Lisboa, Felgueiras, Coimbra, Cascais e Oeiras, segundo a informação divulgada esta sexta-feira.

De acordo com o programa divulgado no 'site' do partido, no sábado está prevista uma ação de campanha com os candidatos a Leiria, seguida de um almoço de grupo, e os trabalhos do X Congresso arrancam à tarde com sessões temáticas sobre "igualdade, ecologia e democracia", seguindo-se um jantar de grupo.

Para domingo de manhã está prevista a apresentação dos candidatos autárquicos do Livre.

A participação no Congresso está sujeita a inscrição, mas os trabalhos serão transmitidos pela internet "e será permitida participação remota nas votações", indica o partido no seu 'site'.

O último congresso do Livre decorreu em janeiro do ano passado, em Lisboa, tendo sido eleitos novos órgãos nacionais. O congresso ficou então marcado pela discussão em torno da retirada da confiança política à agora deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, o que acabou por acontecer dias depois.