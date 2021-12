Congresso do PSD afinal vai ser em Santa Maria da Feira

Ana Luísa Delgado e Hermana Cruz Ontem às 22:37 Facebook

O PSD decidiu mudar o local do congresso dos próximos dias 17, 18 e 19 por causa da pandemia. A reunião-magna dos sociais-democratas já não se vai realizar em Lisboa, conforme estava previsto. Mas no Europarque, em Santa Maria da Feira.

A decisão foi tomada no Conselho Nacional desta terça-feira, por causa da pandemia e por razões financeiras. É que o Europarque dispõe de um espaço com maior capacidade para acolher os 750 congressistas, observadores e convidados.

Recorde-se que no congresso vão ser aprovados os órgãos nacionais do partido, como o Conselho Nacional e a Comissão Política Nacional, além da Jurisdição, o "tribunal" do partido, com o qual Rui Rio tem mantido vários diferendos.