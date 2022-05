Congresso extraordinário vai ser proposto à ANMP

Carla Soares e Carla Sofia Luz Hoje às 17:17 Facebook

Um congresso extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) é uma hipótese que está em cima da mesa para discutir o processo de descentralização que levou o Porto a sair da associação e outros municípios a seguir a mesma via. A convocatória será proposta pelo presidente dos Autarcas Sociais Democratas (ASD), no Conselho Diretivo de segunda-feira. Hélder Sousa e Silva adiantou ao JN que já falou com Luísa Salgueiro e que "a presidente ficou de ponderar". Há autarcas, como o socialista Rui Santos, "vice" da ANMP, para quem isso "não faz sentido".

Hélder Sousa e Silva, presidente dos ASD e da Câmara de Mafra, comentou a decisão do Porto de sair da ANMP, já aprovada pela Assembleia Municipal, que deverá agora ser seguida por outros municípios, como admitiram já os autarcas da Trofa, Póvoa, Coimbra e Pinhel. Uma decisão que a presidente da associação, Luísa Salgueiro, não quis ainda comentar.