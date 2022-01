O Jogo ao Vivo

Desde creches gratuitas, a médicos de família para todos os portugueses, o regresso das provas nacionais nas escolas à recuperação de atrasos nos processos judiciais, eis algumas das principais medidas do programa eleitoral do PSD, onde é dada uma forte aposta à redução de impostos e do défice público.

Conheça aqui as principais medidas do programa eleitoral do PSD Hermana Cruz Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar Conheça aqui as principais medidas do programa eleitoral do PSD Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar