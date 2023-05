Conheça o calendário das candidaturas de acesso ao Ensino Superior

Diana Morais Ferreira Hoje às 12:34 Facebook

As candidaturas de acesso ao Ensino Superior começam mais cedo, este ano. A primeira fase arranca a 24 de julho, a segunda a 28 de agosto e a terceira a 22 de setembro. As candidaturas para os estudantes com deficiência já estão abertas.

Foi publicado, esta segunda-feira em Diário da Republica, o calendário de acesso ao Ensino Superior para o ano letivo de 2023/2024. De 24 de julho a 7 de agosto, poderão ser apresentadas as candidaturas à primeira fase do concurso nacional. Ao todo, há 54.036 vagas em 1108 cursos para os alunos que queiram candidatar-se à primeira fase.

No entanto, os candidatos portadores de deficiência que não sejam titulares de atestado de incapacidade multiuso, que avalie incapacidade igual ou superior a 60%, já podem submeter a candidatura até dia 31 de maio. Para os emigrantes ou alunos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros, as candidaturas abrem a 24 de julho e terminam a 31 do mesmo mês.

Ao contrário do que tem acontecido em anos anteriores, as candidaturas para as três fases de acesso ao Ensino Superior realizam-se, este ano, mais cedo, assim como a publicação dos resultados, que serão conhecidos até dia 30 de setembro.

A divulgação dos resultados das candidaturas à primeira fase de acesso (de 24 de julho a 7 de agosto) sai a 27 de agosto.