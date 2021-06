Miguel Conde Coutinho Hoje às 07:00 Facebook

Especial Autárquicas 2021 lançado esta quarta-feira com dados estatísticos sobre todos os municípios do país e informação sobre as candidaturas.

A poucos meses das Autárquicas 2021, o "Jornal de Notícias" lança, em www.jn.pt, um especial sobre os municípios portugueses, para que possa conhecer melhor o seu concelho.

O JN é um jornal próximo das comunidades onde está firmemente implantado e é em todo o território nacional que tem afirmado a sua relevância. Nesse sentido, propomos uma plataforma dedicada às próximas eleições, onde pode consultar dados relevantes para a caracterização social, económica e financeira dos concelhos portugueses, acompanhar a atualidade sobre a corrida eleitoral - em todos os municípios de Portugal continental - e ainda recordar os resultados das Autárquicas de 2017.