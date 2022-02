Conselho de Educação pede suspensão de exames do 9.º ano

Joana Amorim Hoje às 19:13 Facebook

Face ao agravamento das desigualdades e às dificuldades no processo de recuperação de aprendizagens, o Conselho das Escolas recomenda ao Governo a suspensão das provas finais do 9.º ano, bem como das provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos.

Para efeitos de acesso ao Ensino Superior, e tal como nos dois últimos anos, a realização, apenas, de exame nacional às disciplinas que constituam provas de ingresso.

O Conselho das Escolas junta-se, assim, às posições já assumidas no mesmo sentido pelas associações de diretores escolares e pela Fenprof. Na sua recomendação, o órgão consultivo do Ministério da Educação sublinha os "esforços feitos (...) para atenuar e corrigir as desigualdades no acesso ao processo educativo". Contudo, "constata-se um agravamento das desigualdades e uma redução da equidade" e dificuldades na "concretização das aprendizagens e na real capacitação dos alunos", lê-se no relatório, publicado este sábado.