Conselho de Estado com Metsola começou cerca das 14.45 horas com quatro ausências

JN/Agências Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A reunião desta sexta-feira do Conselho de Estado sobre a atualidade europeia com a participação da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, como convidada, começou cerca das 14.45 horas, com quatro ausências.

Estão ausentes desta reunião no Palácio de Belém, em Lisboa, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, e os conselheiros António Damásio e António Lobo Xavier, segundo fonte da Presidência da República.

Esta reunião do órgão político de consulta do Presidente da República, que tem como tema "perspetivas sobre a atualidade da Europa", acontece a cerca de um ano das próximas eleições europeias, que estão marcadas para entre 6 e 9 de junho de 2024.

PUB

É a 29.ª reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu as funções de Presidente da República, em março de 2016, e a terceira seguida dedicada a temas europeus.

O Presidente da República anunciou em maio que irá reunir novamente o Conselho de Estado em julho, depois de receber os partidos, para ouvir os conselheiros "sobre a situação económica, social e política" do país.