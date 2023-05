Conselho de Ética apoia casas de banho neutras nas escolas

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) defende que as escolas devem ter casas de banho e balneários não caraterizados "a que a comunidade escolar possa aceder livremente, sem qualquer critério de género".

O parecer agora divulgado entende que é "eticamente aceitável" a manutenção de instalações sanitárias e balneários já existentes para rapazes e raparigas nos estabelecimentos de ensino desde que também existam os espaços sem género. Esta é a segunda vez que o organismo presidido por Maria do Céu Patrão Neves dá um parecer sobre este tema a pedido da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Em termos éticos, a CNECV analisou agora um Projeto de Lei do Chega que reforça a proteção e privacidade das crianças e jovens nos espaços de intimidade em contexto escolar "sem comprometer a privacidade e segurança da comunidade".

No que se refere à organização das casas de banho e balneários nas escolas, o Conselho pronunciou-se pelo "dever de criar ou regulamentar espaços não caracterizados a que se pode aceder sem qualquer critério de género". Contudo, não rejeita a manutenção de instalações sanitárias e balneários divididos pelo critério de sexo masculino e feminino. "As pessoas trans, bem como outras pessoas, podem sentir falta de privacidade nas instalações quando estas se encontram organizadas única e exclusivamente com divisão de género", refere o documento, ferindo ainda que "parece essencial que as escolas criem instalações sanitárias e balneários indiferenciados, aos quais se possa aceder sem critério de género, livremente, sem discriminação, mas com reforço das condições de segurança e de privacidade".