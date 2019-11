Conselho de Jurisdição do Livre admite atuação disciplinar para Joacine

Ivo Neto Hoje às 15:16 Facebook

O Conselho de Jurisdição do Livre admite a "atuação disciplinar, se for caso disso", por parte da Comissão de Ética e Arbitragem, no caso que envolve o Grupo de Contacto do partido e a única deputada eleita.

Em comunicado, o Livre explica que a Comissão de Ética e Arbitragem nomeou como relator Ricardo Sá Fernandes, membro do partido.

Em reunião, realizada na quarta-feira, o Conselho de Jurisdição pede que a Comissão de Ética e Arbitragem elabore um parecer com o objetivo de "apurar os factos subjacentes ao conflito entre o Grupo de Contacto e a deputada do Livre" e os elementos do seu gabinete.

Este órgão do partido quer que se esclareça "à luz dos factos em causa, as dúvidas existentes quanto à forma de estabelecer o adequado relacionamento entre os órgãos do partido e os seus eleitos para cargos políticos".

Deste modo, este órgão espera que seja possível propor "soluções para os problemas suscitados". Caso seja necessário, o órgão do partido irá "propor atuação disciplinar".