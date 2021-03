Conselho de Ministros presidido por Marcelo agita setor florestal

Alexandra Figueira Hoje às 08:37 Facebook

Chefe de Estado pediu ao Governo "rigor" na fundamentação da lei. Associações de Agricultura querem ter voz antes da promulgação.

O Conselho de Ministros desta quinta-feira, dedicado às florestas, está a agitar o setor. Por um lado, trabalhadores e patrões pedem a Marcelo Rebelo de Sousa que não promulgue legislação sensível como a do arrendamento forçado sem, primeiro, os ouvir. Por outro, a própria presença do presidente da República na reunião do Governo condiciona as matérias que lá serão aprovadas. É que Marcelo Rebelo de Sousa terá que promulgar, ou vetar, os diplomas aprovados num Conselho de Ministros a que, ele próprio, vai presidir.

"Matérias complicadas sobre as quais o presidente da República terá que se pronunciar não devem ir a Conselho de Ministros", declarou ao JN Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal. Entre elas, elencou, estão os limites à propriedade privada e o arrendamento forçado ou as obrigações de limpeza da floresta impostas aos proprietários, sem que daí tirem rendimento. "Para serem eficazes e exequíveis, as medidas devem ser feitas em conjunto com os destinatários, mas as organizações florestais não foram ouvidas", garante.