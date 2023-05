Conselho de PMA pede mais meios para a gestação de substituição

Joana Amorim Hoje às 08:13 Facebook

Conselho Nacional reitera urgência de recursos humanos. Defendida nomeação de um "relator do processo".

O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) conta enviar ao Ministério da Saúde, ainda nesta semana, o parecer sobre a proposta de regulamentação da gestação de substituição. Deixando, novamente, um aviso: faltam meios humanos para que aquele conselho possa executar todas as competências que lhe estão atribuídas. Situação que, aliás, é mencionada tanto pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) como pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) nos pareceres já emitidos.

Ao JN, a ainda presidente do CNPMA sublinha o "sem número de tarefas que o Conselho tem para fazer nas condições que vem há anos alertando". Vincando Carla Rodrigues: "Com a estrutura atual não conseguimos dar cumprimento a esta lei". Tanto mais que as alterações à lei da gestação de substituição preveem a atuação do "CNPMA em todas as fases do processo".