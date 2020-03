Conselho de Saúde diz que não há razão para fechar todas as escolas

JN Hoje às 21:52 Facebook

Em conferência de imprensa, o Conselho Nacional de Saúde Pública anuncia que os estabelecimentos escolares só devem fechar por indicação das autoridades de saúde.

A possibilidade de encerramento de escolas será analisado caso a caso e perante determinação das autoridades de saúde. Foi esta uma das conclusões da conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, a ministra da Saúde e um representante do Conselho Nacional de Saúde Pública. "Só se devem criar medidas consoante a realidade epidemiológica", disse Graça Freitas.

A norma vai aplicar-se a estabelecimentos escolares públicos e privados.

Quanto ao balanço de casos de infeção por Covid-19, os números anunciados são os mesmos que os divulgados esta quarta-feira ao final manhã. Até ao momento há 59 portugueses infetados e foram registados 471 casos suspeitos desde o início da epidemia.

Desde janeiro até esta quarta-feira, estão confirmados mais de 118 mil casos de infeção com o novo coronavírus (dos quais 66 mil recuperados) em 114 países, e mais de quatro mil mortes. Mais de 90% dos contágios aconteceram unicamente em quatro países e dois deles, China e Coreia do Sul, já conseguiram baixar o número de casos. Veja o mapa da contagem dos casos no mundo em tempo real.