Conselho Económico e Social preocupado com baixa natalidade

O Conselho Económico e Social(CES) reuniu, esta sexta-feira, vários especialistas para debater a natalidade em Portugal. A natalidade em Portugal consta como uma das prioridades para o plano de atividades do CES, para 2021.

Esta foi a primeira reunião e contou com a participação da professora Maria João Valente Rosa, semógrafa e investigadora da FCSH-Nova e do IPRI, o professor Jorge Malheiros, geógrafo, docente IGOT e investigador do CEG/ULisboa e da professora Vanessa Cunha, socióloga, investigadora da ICS/ULisboa e coordenadora do Observatório das Famílias e de Políticas da Família.

O CES prevê realizar mais duas sessões com especialistas no tema e, no final, vai elaborar um trabalho que tem as instituições públicas como principais destinatárias.

Segundo projeções dos Instituto Nacional de Estatística, no período de 2018-2080, Portugal passará dos 10.2 milhões de habitantes para os 8.3 milhões e a taxa de envelhecimento quase que duplicará, em 2080, passando de 159 idosos por cada 100 jovens para 300.