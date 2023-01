Conselho Estratégico reúne-se pela primeira vez na direção de Montenegro

JN/Agências Hoje às 14:38 Facebook

O Conselho Estratégico Nacional do PSD, órgão consultivo dinamizado pelo anterior líder Rui Rio, vai reunir-se no sábado pela primeira vez na direção de Luís Montenegro, e com nova estrutura e equipa de coordenadores, presidida por Pedro Duarte.

O antigo líder da JSD assumiu funções de presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD no último Congresso, em julho, e o partido fez entretanto alterações ao regulamento deste órgão consultivo, que foi simplificado e passou a ter apenas uma estrutura nacional, deixando de prever secções temáticas descentralizadas.

A reunião decorrerá durante a manhã à porta fechada, em Lisboa, estando previstas declarações de Montenegro pelas 13 horas.

O CEN foi uma das "bandeiras" do ex-presidente do PSD, Rui Rio, que em abril de 2018 o apresentou com um conjunto de porta-vozes, então divididos em 16 áreas temáticas, que falariam em nome do partido e com a missão de preparar o programa eleitoral e outros documentos setoriais.

Nessa altura, assumiram o cargo de porta-vozes antigos ministros do PSD do tempo de Cavaco Silva e Durão Barroso como Arlindo Cunha, Silva Peneda, Luís Filipe Pereira, Ângelo Correia, David Justino ou Maria da Graça Carvalho.

O novo CEN estará dividido em 25 áreas temáticas, cada uma com um coordenador (13 mulheres e 12 homens), dos quais 15 são independentes (não militantes no partido), de acordo com informação divulgada pelo PSD.

O PSD refere que os coordenadores são "membros reconhecidos tanto na vida académica como no mundo empresarial" e que o coordenador mais novo tem 25 anos e o mais velho 58.

Entre os coordenadores, contam-se alguns antigos deputados ou governantes, casos de Emídio Guerreiro (deputado em várias legislaturas e secretario de Estado do Desporto e Juventude do XIX e XX governo constitucional, Nuno Freitas (foi deputado e vereador na Câmara Municipal de Coimbra, cidade pela qual chegou a ser indicado como candidato nas últimas autárquicas pelas estruturas locais mas foi vetado pela direção de Rio), Nuno Encarnação (deputado em três legislaturas e filho do 'histórico' autarca de Coimbra Carlos Encarnação) ou Miguel Castro Neto (que foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza de Passos Coelho).

Inês Domingos, antiga deputada e consultora da Casa Civil do Presidente da República Portuguesa desde 2021, Nuno Sampaio, que foi assessor para os assuntos políticos da Casa Civil de Cavaco Silva, Joana Pinto Balsemão, atual vereadora da Câmara Municipal de Cascais, ou Rui Rocha, ex-presidente da distrital de Leiria do PSD (chegou a integrar a direção de Rio mas demitiu-se por divergências políticas), são outros dos coordenadores escolhidos para o CEN.

Neste novo CEN, surgem também novas áreas temáticas, como a "Longevidade e bem-estar" ou a "Diversidade, inclusão e igualdade de género", a par de outras que já existiam como saúde, educação, finanças ou defesa.

Segue-se a lista completa dos novos coordenadores do CEN:

- Agricultura e Alimentação

Margarida Oliveira (Professora Adjunta no Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária)

- Ambiente e Sustentabilidade

Joana Balsemão (vereadora no Município de Cascais, onde é responsável pelas políticas de ambiente, descarbonização e Cidadania e Participação)

- Assuntos do Mar

Fátima Castro Moreira (Professora universitária)

- Cidades, Comunidades e Coesão Territorial

Miguel Castro Neto (Diretor da NOVA Information Management School da Universidade NOVA de Lisboa)

- Ciência e Ensino Superior

Paula Vaz Freire (Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)

- Cultura

Nuno Encarnação (Diretor do centro de empresas de Setúbal no Banco BPI, desde setembro de 2016)

- Defesa Nacional

Ana Isabel Xavier (Professora Associada em Relações Internacionais na UAL e ISCTE)

- Desporto

Emídio Guerreiro (Gestor em diferentes empresas privadas)

- Diversidade, Inclusão e Igualdade de Género

Marta Alegrias (Secretária-Geral Executiva na ATIC Associação Técnica da Indústria de Cimento)

- Economia e Empresas

Cristina Vaz Tomé (Professora convidada de Ética e Responsabilidade Social na CLSBE)

- Educação e Formação

Vânia Neto (Education Skills & Learning Lead na Microsoft Western Europe)

- Empreendedorismo, Inovação e Digitalização

Inês Domingos (Economista e docente na Católica School of Business and Economics)

- Energia

Celso Leão (Administrador e fundador da empresa espanhola Ertec Iberia, SL. desde 2019)

- Finanças Públicas e Segurança Social

Filipa Alarcão (Investment Manager na Horizon Equity Partners)

- Habitação

Rita Alarcão Júdice (Sócia da sociedade de Advogados PLMJ desde 2013, onde é co-coordenadora da área de Imobiliário e Turismo)

- Investimento e Fundos Estruturais

Rui Freitas (Administrador do Grupo Media Capital e Presidente do Conselho de Administração da Swipe New)

- Justiça e Regulação

Raquel Brízida Castro (Professora Auxiliar, Subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Advogada na Pais de Vasconcelos e Associados)

- Longevidade e bem-estar

Ana Gabriela Cabilhas (Presidente da Federação Académica do Porto)

- Política Externa, Diáspora e Assuntos Europeus

Nuno Sampaio (Professor Auxiliar e Investigador Integrado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa)

- Políticas Sociais e Trabalho

João Cerejeira (Professor de Economia na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho)

- Saúde

Nuno Freitas (Médico Anestesiologista)

- Segurança e Proteção Civil

Rui Rocha (Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ansião e Presidente da Direção da Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria)

- Serviços Públicos e Reforma do Estado

João Rui Ferreira (Diretor-geral da APCOR e Presidente da Filcork - Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça)

- Transportes e Infraestruturas

Tiago Souza d'Alte (Docente em cursos de licenciatura e pós-graduados em Direito)

- Turismo e Serviços

Gonçalo Marques Oliveira (Membro da Comissão Executiva e CIO do Pestana Hotel Group)