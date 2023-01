Conselho Nacional de Educação analisa acesso ao Superior

Joana Amorim Hoje às 17:17 Facebook

O Conselho Nacional de Educação (CNE) remete a sua posição sobre a proposta de revisão das regras de acesso ao Ensino Superior para um estudo aprofundado que decidiu elaborar sobre a temática. Que considera "muito complexa", explica, ao JN, o seu presidente.



Segundo Domingos Fernandes, o "estudo, aturado", visa apresentar "cenários recomendáveis para apoiar a decisão política". E "será essa a posição do CNE", frisa. Para o investigador, que dedicou a sua carreira à avaliação, trata-se de uma "matéria muito complexa, que não se resolve de um dia para o outro".



Concordando com a necessidade de revisão das regras - "este sistema de exames a nível nacional começou em 1996" -, Domingos Fernandes diz que "há um conjunto de questões que se levantam", desde logo a "desigualdade no acesso ao Ensino Superior". Mas que se prendem, também, com a "qualidade do desenvolvimento do currículo no Ensino Secundário".