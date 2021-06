Conselho Nacional de Educação defende reorganização do Secundário

Alexandra Inácio Hoje às 19:44 Facebook

O ensino Secundário deve ser reorganizado. O 10.º ano deve ser "mais livre e transversal aos diferentes percursos" ficando a escolha das vias de conclusão e acesso ao Superior apenas no 11.º e 12.º anos, defende o Conselho Nacional de Educação numa recomendação divulgada esta segunda-feira.

A revisão do modelo de acesso ao Ensino Superior também volta a ser defendida. Os currículos em vigor devem ser "reformulados" de modo a serem um referencial "coerente, focado e flexível" e às escolas devem ser dadas mais condições para desenvolverem planos de Artes ou Desporto, "permitindo a gestão mais autónoma dos recursos e a contratação de professores especialistas das correspondentes áreas".

A dias da aprovação, em conselho de ministros, do plano de recuperação das aprendizagens, a recomendação "A escola no pós-pandemia: desafios e estratégias", divulgada hoje, defende que tempos excecionais também podem ser uma "alavanca" para mudanças.

Assim, além de conselhos feitos às escolas em termos de recuperação das aprendizagens, o órgão consultivo do Ministério da Educação sublinha que a conclusão do Secundário não deve estar "condicionada" pelo concurso ou exames de acesso ao Superior.

E, "nem as provas que para ele se realizem induzam práticas letivas e de aprendizagem baseadas, quase exclusivamente, no treino e na memorização".

"É reiteradamente referido como impeditivo de práticas letivas ativas, de resolução de problemas e projetos, especialmente no ensino Secundário, as funções de seriação e acesso ao ensino Superior da avaliação externa, que colocam nestes exames um peso e um valor que induzem práticas de treino e memorização em detrimento do desenvolvimento de outras capacidades de maior complexidade cognitiva, paradoxalmente, as mais necessárias no ensino superior e no mercado mais especializado de trabalho", sublinha o CNE.

O documento conjuga medidas imediatas que sirvam de inspiração às escolas e outras que podem ser aplicadas a média prazo "que requerem, não só a vontade política, mas também a colaboração e participação de todos os parceiros educativos para a construção, em última análise, da Escola que desejamos".

Assim, por exemplo, no próximo ano letivo recomenda o CNE as escolas devem apostar na organização em semestres, estruturar as planificações por ciclo e não por ano de escolaridade, a transversalidade e flexibilidade curricular devem ser privilegiadas na recuperação de matérias, tal como o reforço de apoios e coadjuvações.

"As dificuldades de acesso foram talvez as que mais afetaram os alunos. Com a pandemia, as desigualdades dispararam: por falta de equipamentos que permitiam acompanhar as aulas por via remota, por falta de condições no acesso às redes móveis, por falta de apoios adequados a alunos, por desigualdades profundas entre as famílias, em diversos domínios, incluindo, também o da literacia digital. Torna-se, por isso, necessário encontrar respostas reforçadas, a que deverão corresponder recursos igualmente robustecidos nas escolas e de apoio às famílias para recuperar dos défices que hoje são indisfarçáveis, mas que já existiam. Ao agravá-los, a pandemia serviu de lupa, tornando-os mais visíveis: agravou-se a desigualdade de acesso à escola e isso terá como potencial consequência a desigualdade de sucesso", lê-se no documento.