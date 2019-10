Conselho Nacional do PSD vai realizar-se em Bragança

Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se em 8 de novembro num hotel em Bragança.

A direção do PSD entendeu marcar o Conselho Nacional para o dia 8 de novembro, num hotel em Bragança.

Numa publicação na rede social Twitter, na quinta-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, justificou a escolha do local da reunião: "Nas recentes eleições, o melhor resultado do PSD foi no distrito de Bragança. Seria justo realizar lá o nosso Congresso. Como não há instalações para acolher uma reunião de tal dimensão, o mínimo que podemos fazer é realizar em Bragança o próximo Conselho Nacional".

Rui Rio anunciou hoje que é recandidato ao cargo de líder do PSD, duas semanas depois de, na noite eleitoral de 06 de outubro, ter dito que ia avaliar com "calma e ponderação" o seu futuro político.

O presidente do PSD é o terceiro candidato assumido à liderança do partido, depois de, em 09 de outubro, três dias depois das eleições, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro ter anunciado a sua candidatura nas próximas diretas, e, na passada sexta-feira, o antigo líder da distrital de Lisboa Miguel Pinto Luz também ter avançado para esta disputa.

Uma vez que o próximo Conselho Nacional do PSD se irá realizar jna próxima legislatura, já não terão assento na reunião de Bragança - nem sequer como observadores - deputados que têm sido críticos de Rio, casos de Hugo Soares, Miguel Morgado, Maria Luís Albuquerque, Carlos Abreu Amorim, Teresa Morais ou Paula Teixeira da Cruz.

Nas legislativas de 6 de outubro, o PSD obteve 27,7% dos votos (correspondentes a 79 deputados), contra 36,3% do PS (108 deputados).