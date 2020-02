Conselho Nacional: Rio elege 21 cadeiras em 70, oposição vai ter peso

Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:15 Facebook

A lista de Rui Rio ao Conselho Nacional, encabeçada por Paulo Rangel, ganhou as eleições com 21 lugares, mas a lista de Paulo Cunha, afeta a Luís Montenegro, conseguiu 16 cadeiras e a de Bruno Vitorino, ligada a Miguel Pinto Luz, oito. Como havia 10 listas de diferentes sensibilidades, houve muita dispersão. Mas certo é que a oposição vai ter peso.

Há dois anos, quando Rui Rio apresentou uma lista conjunta com Pedro Santana Lopes - numa tentativa de unir as fações desavindas - conseguiu 34 dos 70 lugares do Conselho Nacional, ou seja, desta vez a candidatura oficial perdeu força no Parlamento do partido.

Mas a verdade é que as contas não são fáceis de fazer, dado que houve várias listas que foram a votos e que, na hora H, podem pender para o lado do líder Rui Rio. É o caso de Carlos Reis (lista B), que conseguiu nove lugares, e de Biancard Cruz (lista J) que conseguiu eleger outros cinco, totalizando 35 cadeiras mais próximas de Rui Rio no Parlamento do partido.

A lista F, de José Miguel Ferreira e Joana Barata Lopes, jovens afetos a Luís Montenegro, conseguiu sete lugares o que, somado aos 16 de Paulo Cunha, dá 23 votos próximo ao ex-líder parlamentar. Tiago Sá Carneiro, que encabeçou a lista E, conseguiu um lugar, que poderá pender para a fação de Miguel Pinto Luz. Feitas as contas, o Conselho Nacional tem 23 lugares afetos a Montenegro e nove a Pinto Luz (num total de 32 votos) contra os 35 afetos a Rui Rio.

Integram o Conselho Nacional a Direção do Partido, a mesa do congresso, 10 representantes da JSD e a bancada parlamentar.