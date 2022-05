Conselho Regional do Norte exige calendário para a regionalização

Instituições e autarcas reúnem-se, esta segunda-feira, e querem clarificar o processo. Descentralização também está na agenda.

Os presidentes das câmaras municipais e das instituições do Conselho Regional do Norte vão instar o Governo a definir prazos, metas e termos concretos para o processo de regionalização que deverá ser referendado em 2024. A exigência consta de uma deliberação que será votada na reunião do órgão, esta segunda-feira.

Os conselheiros pretendem que o Governo defina um roteiro com metas políticas e técnicas que clarifique como e quando se vai desenrolar o processo de regionalização, suas vantagens e poupanças, tempos de campanha eleitoral e formas de alteração legislativa que, entendem, é necessária. "Vamos fazer uma exigência política mais forte", confirmou ao JN o presidente do Conselho Regional do Norte e autarca de Caminha, Miguel Alves.