Como vai ser voltar ao restaurante?

Comer fora de casa vai ser uma experiência diferente. Enquanto aguardamos pelas orientações e guias de boas práticas, há uma série de aspetos que todos nós vamos querer ver assegurados.

Garantir que o local é seguro

Vamos ter de nos habituar à monitorização do estado de saúde. Os trabalhadores do restaurante devem estar atentos a sintomas gripais e não ir trabalhar se tiverem queixas. O próprio cliente não deve ir ao restaurante se não estiver bem e deverá estar preparado para autorizar que verifiquem a temperatura e proponham a desinfeção das mãos à entrada.

Limpeza

Todos os espaços devem seguir as orientações de higiene e desinfeção recomendadas pela Direção-Geral da Saúde. Os protocolos de limpeza terão de ser mais rigorosos em tudo - espaço, mesas, assentos, pratos, copos, talheres, não esquecendo as maçanetas das portas e as instalações sanitárias.

Distanciamento

A distância entre pessoas tem de estar assegurada. As mesas terão de ser redistribuídas e os lugares mais espaçados, garantindo os dois metros de distância previstos. Teremos de reservar antecipadamente a mesa, não sendo admissível fila à porta do restaurante. É natural que possa haver um alargamento ou desfasamento dos horários de refeições. A generalidade das empresas/instituições também deverão permitir aos trabalhadores horários de refeição desfasados, de forma a que não se acumulem nos restaurantes/espaços de refeição.

O que deve desaparecer

Imagino que o velho menu, que passava de mão em mão, desapareça. Terão de ser descobertas novas formas de mostrar a ementa ao cliente - apresentada pelo próprio funcionário, no individual de papel que é deitado no lixo no final da refeição, numa ardósia na parede (é a minha preferida)...

Os trabalhadores dos restaurantes deverão usar máscaras e higienizar as mãos frequentemente. A relação entre profissionais e clientes será diferente. Os restaurantes terão de se reinventar e os clientes terão uma importante quota-parte de responsabilidade. Todos temos um papel a cumprir nesta nova normalidade.

