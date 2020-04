Conselhos úteis: Está quase! Não deite tudo a perder...

Raquel Duarte Hoje às 14:15 Facebook

A pandemia da Covid-19 está a afetar as pessoas de todo Mundo e a forma como cada indivíduo responde pode afetar todos os outros. A questão não é se conseguiremos superar a provação que temos pela frente - porque conseguiremos. A questão é se vamos TODOS ter força para aguentar estes próximos dias, que vão ser decisivos.

Como temos colaborado?

Temos assistido aos esforços dos profissionais de saúde, dos profissionais de segurança, de uma ampla gama de outros trabalhadores que garantem a disponibilidade contínua de serviços essenciais. Temos assistido globalmente ao cumprimento das regras da generalidade da população.

Como podemos colaborar individualmente?

Mantendo o isolamento. Não esmoreçam, está quase! Esta semana vai ser fundamental! Mas, para que os bons resultados aconteçam, temos de cumprir o isolamento social. Não é aceitável, eu diria que é mesmo criminoso, os passeios em grupo, o ir tomar o café com os amigos à bomba de gasolina, ir às compras em grupo...

Esteja também atento a quem precisa de si. Ajude os seus vizinhos mais idosos ou doentes. Não se esqueça, ajude à distância, porque pode estar a pô-los em risco - veja se precisam que vá às compras ou à farmácia - deixe as compras sempre do lado de fora e mantenha a distância.

Como podemos colaborar em grupo?

Não temendo chamar a atenção de cada um. Ontem, chegava a casa já tarde, vinda do trabalho, e uma senhora mais velha que passeava o cão não hesitou em questionar-me o que andava eu a fazer àquela hora na rua... apeteceu-me dar-lhe um abraço! À distância de dois metros, claro! Não hesite em chamar a atenção a alguém que não cumpra as regras. Por nós e pelos outros.

Como deve organizar o seu dia em casa para superar melhor estes dias?

Planeie os seus dias como se fosse trabalhar normalmente: levantar a horas, fazer teletrabalho, manter as refeições habituais e dormir como anteriormente. Aproveite para fazer atividades que até agora não conseguia por falta de tempo. Aproveite para contactar com os seus familiares e amigos todos os dias (telefone ou utilizando as novas tecnologias de comunicação, claro). Não se esqueça de praticar exercício físico - aproveite as aulas online (exercícios de respiração, meditação e outros) ou dê um passeio curto junto à sua área de residência com o seu animal de estimação em horas com menor afluência de pessoas.

Por si. Por Todos.

Pneumologista