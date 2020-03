Conselhos úteis: "Maioria dos infetados tem sintomas ligeiros"

Raquel Duarte Hoje às 09:33 Facebook

Tem dúvidas sobre o novo coronavírus e não sabe o que deve fazer? A pneumologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho Raquel Duarte responde a algumas questões e deixa conselhos sobre a Covid-19.

Estou doente com Covid-19 em casa, e agora?

Se está doente com Covid-19 vai ter que se manter em isolamento.

Vou precisar de ficar internado/a?

Nem todas as pessoas doentes têm indicação para ser hospitalizadas. A maioria tem sintomas ligeiros e deve ficar em regime de isolamento nas suas casas (cerca de 80%).

A que devo estar atento/a?

Durante esse período, deve vigiar os sintomas, descanse bastante, beba água para se manter hidratado e tome medicação para febre ou dores, segundo as orientações médicas. Meça e registe a sua temperatura de manhã e à noite. Registe a ocorrência de outros sintomas, como por exemplo tosse, febre, dificuldade respiratória, dores de cabeça, astenia, entre outros.

Isolamento em casa, como fazer a limpeza em casa?

Já sabe que deve manter o isolamento em quarto e quarto de banho próprio e evitar a partilha de qualquer objeto dentro de casa. Os utensílios de cozinha devem ser lavados preferencialmente na máquina, a temperaturas altas. Se isso não for possível, lavar manualmente com água quente e detergente e secar vigorosamente com um pano individual. Na impossibilidade de ter casa de banho individual, reforçar a limpeza desta após a sua utilização, com água e lixívia. Na limpeza de superfícies que possam ser danificadas com lixívia, pode, em alternativa, utilizar álcool a 70ºC. A roupa deve ser lavada a temperaturas altas, preferencialmente 60ºC ou mais, caso a natureza do têxtil permita. Coloque todo o lixo, incluindo lenços de papel e máscaras, num saco e feche-o quando estiver cheio. O saco deve ser inserido dentro de outro saco, fechado e colocado no lixo normal.

Esta é uma fase difícil que vai exigir um grande esforço a si e a todos os seus conviventes. Mas é fundamental que a cumpra. Só assim conseguimos cortar a cadeia de transmissão da doença aos seus contactos, à comunidade. Contamos consigo, estamos consigo.