Conselhos úteis para manter os avós em segurança

Com o encerramento das escolas e creches, muitos avós gostariam de passar tempo com os seus netos e, possivelmente, até ajudar os seus filhos adultos a tomar conta das crianças. Por outro lado, aproxima-se a Páscoa, época de reunião familiar.

É SEGURO ESTAR COM OS MEUS NETOS AGORA?

Não! Os idosos têm, mais frequentemente, formas graves de doença e as crianças podem transmitir a infeção enquanto assintomáticas ou com quadros quase impercetíveis da doença, colocando em risco a vida dos avós. Por uma questão de segurança, os avós não devem estar com os netos.

COMO MANTER O CONTACTO COM A FAMÍLIA?

Dadas as recomendações para praticar o distanciamento social (mesmo com os queridos netos...), os avós têm de encontrar alternativas para manter o contacto e até mesmo para ajudar os filhos, que podem estar a trabalhar em casa em regime de teletrabalho.

O FaceTime e o Skype são formas de se conectar pessoalmente - e se ainda não desenvolveu essa habilidade, está na altura de o fazer! De acordo com a idade, os interesses e tipo de relação, estabeleça um encontro diário online para ler livros, contar histórias, fazer atividades ou mesmo jogar jogos.

Pode até partilhar a refeição via Skype, conversando com a família e partilhando as notícias do dia.

E COMO VAI SER A PÁSCOA?

É pouco previsível que tudo esteja resolvido por altura da Páscoa. Apesar de ser natural que gostasse de reunir toda a sua família, não o deve fazer. Se tem família que está a pensar viajar para se lhe juntar nesta altura, incentive-os a não vir. Esta Páscoa terá de ser diferente. Não deve fazer reuniões familiares, não deve ter visitas.

A Covid-19 pode alterar temporariamente a forma como nos relacionamos com as nossas famílias e com os nossos netos. Mas estamos em tempos de crise e, apesar de ser natural querer estar com a família e ajudá-los, não o pode fazer. Nesta crise em particular, as famílias precisam de pensar de maneira diferente e manter os avós em segurança.

Mantenha os avós em segurança!

*Pneumologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho